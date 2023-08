Tante conferme e due volti nuovi La Vigor Fucecchio è quasi pronta

Si sta sempre più delineando la rosa della Vigor Fucecchio, affidata a mister Marco Poli, per il prossimo campionato di Serie B nazionale. Tra conferme e primi volti nuovi, infatti, sono attualmente 14 i giocatori a disposizione dell’erede di Accardi. Partiamo proprio dai nuovi arrivi. Dopo una stagione ai box per un fastidioso infortunio ecco Edoardo Petri , ex Prato c5 ed Aprilia con cui ha militato in A2 e B. Un giocatore di grande esperienza, fisicità, buona tecnica e versatilità, che sarà un’importante freccia nell’arco di coach Poli. L’altro innesto porta il nome di Giuseppe Catania, calabrese doc classe 1992 ma ormai da anni trapiantato in Toscana dove ha vestito le maglie di Five to Five e Futsal Pontedera. Quantità e qualità per dare un importante contributo dal punto di vista di intensità tanto negli allenamenti quanto nelle partite.

Veniamo adesso alle ulteriore 9 conferme dopo quelle già ufficializzate di capitan Grancioli, del portiere Campinotti e del giovane prodotto del vivaio Settesoldi. Sebbene abbia ricevuto richieste da società di ogni categoria, il pivotlaterale classe 1995 Musta Byaze ha scelto di restare alla Vigor puntando ad una stagione da protagonista. Rinnovato poi l’accordo con il Limite e Capraia per il prestito del promettente portiere Filippo Frizzi, mentre dopo essere tornato a Fucecchio lo scorso dicembre ed aver dovuto saltare diverse gare per infortunio, anche Diego Randazzo ha dato la propria disponibilità a rimanere. Altre due conferme importanti sono quelle del talentuoso Nicolò Rovella e dell’esperto Alberto Ammannati, che mister Poli conosce molto bene per averlo allenato in tutte le sue precedenti esperienze a Montelupo, Real Vinci e Limite e Capraia. Poi, chiudiamo con la promozione dei giovani del settore giovanile, a partire dal miglior giocatore e capocannoniere dell’ultima Under 19 nazionale, Aldo Qevani (’04) con il portiere classe 2005 Endry Mirdita, Alberto Pellegrini (’04) e l’italo-peruviano Omar Montalbano, che ha già ampiamente mostrato di valere la serie B dopo aver fatto tecnicamente benissimo in Under 19.