Super rimonta dopo lo svantaggio L’Hockey Empoli cala il tris

Tre su tre. Grande avvio di stagione per l’Hockey Empoli, che dopo 3 giornate comanda a punteggio pieno il girone D di serie C di hockey in line. A quelle contro Pattinatori Sambenedettesi e Viareggio i ’Flying Donkeys’ hanno infatti fatto seguire un’altra vittoria, quella maturata domenica scorsa sempre al Pala Aramini contro i molisani del Kemarin Campomarino. Gli empolesi costruiscono diverse occasioni, ma senza concretizzarle e così a passare in vantaggio sono gli ospiti.

I ragazzi di coach Carboncini accusano un po’ il colpo e impiegano qualche minuto a organizzare una reazione degna di nota, ma alla fine le reti di Milcik e Mattia Carboncini firmano il sorpasso prima dell’intervallo. Nella ripresa, invece, i ’Ciuchi volanti’ prendono decisamente in mano le redini del gioco e chiudono il discorso con la doppietta personale di Milcik e le reti di Viti, Cecchi e Simonelli. Adesso i biancazzurri torneranno in campo domenica prossima sempre in casa contro Civitavecchia. Questa, invece, la classifica attuale (tra parentesi le partite giocate): Empoli (3) 9; Pattinatori Sambenedettesi (4) e Campomarino (4) 6; Viareggio (3) e Civitavecchia (4) 3.