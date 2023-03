Super Lupi non basta, il Castelfiorentino United deve accontentarsi di un punto

Castelfiorentino United

1

Camaiore

1

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Duranti (46’ Pieracci), Nidiaci, Marinari, Mancini, Campatelli, Ballerini (85’ Nuti), Ficarra, Mhilli (87’ Bruni), Rosi, Iaquinandi. All. Cristiani.

CAMAIORE: Rizzato, Ricci T., Orlandi, Amico, D Alessandro, Fatticcioni, Da Pozzo, Centonze (66’ Lorenzini), Geraci, Viola, Manfredi (66’ Crecchi). All. Polzella

Arbitro: Buchignani di Livorno.

Reti: 24’ rig. Geraci; 55’ Marinari

CASTELFIORENTINO – Una rete per tempo e valdelsani e versiliesi si dividono la posta in palio. Prima frazione di chiara marca ospite con Amico che raccoglie una corta respinta della difesa locale e ci prova dal limite, ma la palla sorvola di poco la traversa. Passano pochi minuti e stavolta ci vuole un grande intervento d’istinto di Lupi, su una conclusione da distanza ravvicinata, per sventare il vantaggio del Camaiore. La squadra di mister Polzella riesce comunque a sbloccare il risultato al 24’: Manfredi viene steso in area da Mancini e l’arbitro indica il dischetto con Geraci che trasforma grazie ad una conclusione angolatissima che non lascia scampo a Lupi proteso in tuffo. La replica del Castelfiorentino è invece tutta in un tentativo dal limite di Mhilli, di poco alto. Rabbioso invece l’avvio di ripresa da parte dei valdelsani, che dopo un salvataggio sulla linea di D’Alessandro e un palo di Rosi, al 55’ pervengono al pari con Marinari in mischia, sugli sviluppi di un corner. Lupi è poi di nuovo provvidenziale su una punizione di Da Pozzo, mentre Rosi contrinua a fare i conti con la sfortuna centrando il secondo legno di giornata. Alle fine un pari giusto che accontenta entrambe, sempre più vicine alla salvezza.