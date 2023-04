Squadra al lavoro verso il Milan Riflettori su Vicario

Azzurri subito al lavoro nella giornata di ieri in vista della sfida di venerdì contro il Milan. Tutti i riflettori sono puntati su Guglielmo Vicario, che stando alle ultime dovrebbe riprendere piano piano a lavorare. Probabilmente salterà anche la sfida in casa dei rossoneri, ma l’obiettivo è riconsegnarlo a Zanetti in tempi rapidi. La possibilità che torni in campo con la Cremonese diventa quindi assai probabile, sebbene la situazione vada monitorata giorno dopo giorno. Per quanto riguarda tutti gli altri le buone notizie arrivano da Cambiaghi, che contro il Lecce ha giocato un ottimo spezzone di gara. L’attaccante ha quindi ripreso al cento per cento ed è possibile che in vista di venerdì entri in ballottaggio per una maglia da titolare. Considerando gli impegni ravvicinati, Zanetti potrebbe optare anche per un po’ di turn over. In dubbio Akpa Akpro, uscito con una distorsione alla caviglia.