Sorteggiati i Calendari, Regole per i Derby

Oggi si sorteggiano i calendari e tra i criteri che li regolano c’è quello dei derby. Nella prima, nella seconda e nella 38esima giornata, nel turno infrasettimanale feriale (sesta giornata) e nella giornata che lo precede (quinta giornata) le gare tra Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma non sono possibili, così come i derby di Milano, Roma e Torino e quelli campano e toscano; analogamente le gare tra le medesime squadre, così come i derby, non sono possibili nella 19esima giornata poiché potrebbero coinvolgere squadre che partecipano alla Supercoppa Italiana, le cui gare dovranno per forza essere posticipate in turno infrasettimanale. Facendo capo alla stessa Questura, Empoli e Fiorentina dovranno poi giocare alternativamente in casa e in trasferta e non potranno esserci più derby nella stessa giornata.