Si va verso il ballottaggio in difesa La scelta è tra Stojanovic e Ebuehi

La conferma di Satriano in avanti, il ballottaggio tra Stojanovic ed Ebuehi in difesa. Sono le ultime che arrivano dal campo in vista della sfida di domani contro l’Udinese. Perché se è vero che Vicario merita un discorso a parte, il resto della formazione non dovrebbe provocare grossi turbamenti al tecnico Zanetti. Con Cambiaghi ancora out (il suo rientro a questo punto è dato per possibile contro l’Atalanta) Satriano si è guadagnato la fiducia con quella bella prestazione condita da un gol nella gara di sabato scorso contro il Monza. Ci sarà quindi lui e non Piccoli al fianco di Caputo, a meno di stravolgimenti o soluzioni tattiche studiate dall’allenatore.

Sulla trequarti, invece, toccherà ancora a Baldanzi: sul fantasista ci sarebbero gli occhi dell’Inter, ma la società è stata chiara nel dire che il giocatore resterà sicuramente a Empoli anche l’anno prossimo. Un impegno per favorire la sua crescita e puntellare intorno al talento di Castelfiorentino la squadra che verrà. Pochi dubbi anche a centrocampo, dove si va verso la tripla conferma di Marin, Bandinelli e Akpa Akpro, mentre in difesa il nodo da sciogliere riguarda ancora una volta la corsia destra. Ebuehi sembra aver recuperato dai problemi fisici, ma l’allenatore potrebbe voler dare comunque fiducia a uno Stojanovic che nell’ultimo periodo non ha giocato moltissimo. Sulla presenza di Isjmaili, Luperto e Parisi non ci sono invece grossi dubbi, anche se alla difesa viene chiesto un rendimento migliore rispetto a quello delle ultime gare. L’obiettivo, insomma, è riscattare le recenti prove dove a l’Empoli sembra essere mancato qualcosa. La volontà degli azzurri è regalare al pubblico del Castellani la gioia della vittoria, che in casa, si sa, ha sempre un gusto particolare.

t.c.