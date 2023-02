"Sì, quest’Empoli può fermare la Fiorentina"

Di Tommaso Carmignani

Di derby se ne intende, perché quando indossava la maglia dell’Empoli ne ha deciso uno al 90’. Manuel Pasqual, da ex bandiera viola, prese il pallone e andò a tirare il calcio di rigore che regalò i tre punti alla squadra allora allenata da Giovanni Martusciello. Un’impresa che non riuscì ad evitare l’epilogo drammatico di quella stagione, ma il contributo che il terzino riuscì a dare in quell’annata e nelle stagioni successive contribuì a riportare subito la squadra in Serie A. Oggi Pasqual è rimasto legato sia alla realtà azzurra che a quella viola e da commentatore di Dazn non vede l’ora di salire in postazione per godersi il derby di domenica al Franchi.

"L’Empoli ci arriva più tranquillo e può permettersi di giocare spavaldo. In una gara come questa – dice Pasqual – può essere un vantaggio"

Che tipo di partita possiamo immaginarci?

"L’aspetto mentale avvantaggia gli azzurri, perché la Fiorentina non può permettersi di sbagliare e questo, alla fine, potrebbe giocare un ruolo determinante. Ovviamente i viola hanno una rosa importante e ben attrezzata, ma sarà un confronto aperto".

Che opinione si è fatto della squadra di Italiano?

"Probabilmente non è adatta a giocare il doppio turno e questo l’ha portata a soffrire. La posizione di classifica non è quella che i tifosi si sarebbero aspettati, ma non dimentichiamoci che è ancora dentro a tre competizioni e che questa, alla fine, potrebbe essere lo stesso una stagione super positiva per loro".

Si aspettava questo Empoli?

"Mi aspettavo che facesse bene, perché so come programmano e come lavorano, ma che fosse in questa posizione di classifica probabilmente no. Sta facendo benissimo, questo è fuori discussione, anche se sulla carta in serie A ci sono comunque formazioni peggiori".

Che vantaggio potrà sfruttare la squadra di Zanetti al Franchi?

"Quello che dicevo anche prima, cioè la mentalità. L’Empoli è tranquillo e può permettersi di non fare calcoli, mentre la Fiorentina è sotto di tre punti rispetto agli azzurri e deve iniziare a migliorare i propri standard. Ha fatto un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, tutti numeri che nessuno si aspettava".

Cosa la impressiona di più di questo Empoli?

"Se devo fare un nome dico Baldanzi, ma in generale è l’idea di gioco che risalta. Tutti sanno quello che devono fare, anche chi entra dalla panchina ha le idee ben chiare. C’è grande organizzazione collettiva".

E’ un complimento a Zanetti…

"Sta facendo benissimo. Viene da una retrocessione, ma ha preso una squadra giovane e la sta portando in alto".

Da ex terzino sinistro, al Franchi ci sarà Cacace al posto di Parisi: come la vede?

"Parisi è bravo ed è migliorato tanto, anche se ora dovrà abituarsi ad essere continuo. Quando si alza l’asticella aumentano anche le responsabilità. Cacace l’ho visto con lo Spezia e mi è piaciuto: rispetto al compagno rimane più sul suo binario ed entra meno dentro al campo per creare superiorità numerica, ma l’Empoli con lui ha il futuro assicurato"