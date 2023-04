Sfide scudetto Quarti di finale Le gare di ritorno

Quattro vittorie di altrettante squadre qualificatesi con la peggior posizione in classifica. È l’esito dell’andata dei quarti di finale per il titolo Uisp dell’Empolese-Valdelsa. Partiamo dalle due sfide a Monteboro, dove hanno prevalso Vitolini e Computer Gross. I primi hanno regolato 3-0 il Fibbiana, con le reti di Leoncini e Sordi, entrambi su azione da corner, e Sabatini che ha chiuso il conto in contropiede. Ora, al ritorno martedì alle 21.30 a San Miniato Basso servirà un’impresa al Fibbiana per passare il turno. Rimonta che dovrà provare a mettere in atto anche la Casa Culturale, dopo il 3-1 subito dalla Computer Gross, andata sul 2-0 con Posani e Capriotti prima che allo scadere del 1° tempo i samminiatesi accorciassero le distanze con rigore di Quaglierini. In avvio di ripresa è stato Maccanti a calare il tris. Ritorno mercoledì alle 21.30 a Limite sull’Arno. Le sorprese sono proseguite con il successo per 2-1 delle Cerbaie ai danni del Real Isola, fin qui imbattuto, grazie ai gol di Penta e Pagliarulo. Sardelli sugli sviluppi di un corner tiene comunque vive le speranze di qualificazione dell’Isola in vista del ritorno di giovedì alle 21.30 a San Miniato Basso. Infine, una perla di Bartolotti è valsa il successo per 1-0 del Castelfiorentino sulla Ferruzza. Si torna in campo venerdì alle 21.30 a Santa Maria.