Sfida al vertice L’Avane vuole stupire ancora

Sarà il derby empolese Calasanzio-Ponzano ad aprire stasera la 6ª giornata di ritorno del girone A di 3ª Categoria fiorentina. La gara, in programma alle 21 a Pagnana, si prospetta equilibrata nonostante i 10 punti di vantaggio dei gialloblù locali. All’andata, infatti, il Calasanzio riuscì a prevalere solo di misura (1-0 il finale). Il match clou è però quello di domani alle 15 al Gavazzi di Avane tra il team di Biondo e il Bibe 1964: gli empolesi sono infatti terzi a +1 sui fiorentini. All’andata il Bibe 1964 calò il poker, ma in casa l’Avane è un rullo compressore. Sempre domani alla stessa ora, poi, il Ponte a Elsa riceve il San Lorenzo Campi per cercare di dare continuità agli ultimi due risultati utili consecutivi (una vittoria e un pari). I campigiani, vittoriosi 2-0 all’andata, hanno 8 punti in più ma sono reduci da 3 ko di fila e in questo 2023 non hanno mai vinto. Infine, domenica alle 16.30 la Sanpierinese sarà di scena al Biagiotti di Sesto Fiorentino contro la più quotata Sestoese.