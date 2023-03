Sedici vittorie in venti gare "La nostra arma in più? La tenacia"

Sedici vittorie in venti gare e secondo posto a meno 4 dal Montesport Montespertoli. Questo il rapido riepilogo della fin qui grande stagione della Timenet Empoli in serie B2. Superato brillantemente nello scorso week-end il primo insidioso ostacolo di un ciclo di ferro, le giallonere si apprestano ora ad affrontare nell’ordine la terza forza del campionato e lo scontro al vertice con le montespertolesi dell’ex tecnico Cantini. "Tanto della nostra stagione si deciderà nelle prossime due settimane – esordisce coach Marco Dani – ma siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora. Il nostro obiettivo era quello di fare un buon campionato, poi fra questo è stare costantemente al vertice ce ne corre. Va dato merito alle ragazze – sottolinea il tecnico – che in questi mesi hanno dimostrato di stare bene in palestra e di avere dei valori di squadra importanti, come ha recentemente confermato la vittoria per 3-0 con Grosseto, rimontando in tutti e tre i set".

Da una vita in giallonero e da due stagioni alla guida della Prima Squadra, dopo venti anni di serie A da giocatore con finali scudetto ed un assaggio di Nazionale, il tecnico empolese prosegue ad analizzare l’eccezionale annata.

"La nostra migliore caratteristica è la tenacia – afferma con orgoglio – Basta infatti vedere che abbiamo fatto punti in tutte e quattro le sconfitte, perdendo sempre al tie-break. Sebbene ci sia da migliorare ancora sotto tanti aspetti, le ragazze sono cresciute anche dal punto di vista tecnico-tattico sia a livello individuale che di gruppo. Dobbiamo quindi continuare a coltivare questi valori positivi per puntare i play-off", conclude il coach.

Si.Ci.