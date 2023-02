Scotti sontuosa in trasferta Peresson trascinatrice

Savona

52

Use Rosa

77

AZIMUT SAVONA: Salvestrini 8, Sansalone 3, Paleari 6, Leonardini 2, Zannetti 11, Ceccardi 2, Vivalda 6, Poletti 6, Lo Re 3, Picasso 4, Pobozy 1. All. Dagliano.

USE ROSA SCOTTI: Peresson 11, Cvijanovic 15, Patanè 7, Stoichkova 8, Manetti 9, Dell’Olio 9, Ruffini 6, Merisio 3, Antonini 3, Bambini 6. All. Cioni.

Arbitri: De Ascentis di Cremona e Spinello di Marnate. Parziali: 14-23; 28-46; 43-64.

SAVONA – Prestazione sontuosa dell’Use Rosa, che torna con i 2 punti anche dalla trasferta ligure proseguendo la propria corsa in vetta alla classifica. Le biancorosse entrano in partita con Manetti e Stoichkova e, dopo il 9-9, piazzano il primo break di 0-9 che vale il 9-18. La tripla di Cvijanovic firma infine il 14-23 con cui si chiude il primo quarto, mentre la seconda frazione si apre con un canestro dalla lunga distanza di Peresson. Cvijanovic in penetrazione, ancora Peresson e Patanè con quattro punti a fila portano le empolesi a +18 (26-44) con i liberi della solita Cvijanovic che suggellano la supremazia biancorossa all’intervallo lungo (28-46 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, con Peresson che dall’angolo firma il +20 (28-48). Savona prova a riavvicinarsi, ma sul 39-59 l’Use Scotti piazza un’altra accelerata con Ruffini per il +25 (39-64) che diventa 43-64 all’ultimo riposo. Nell’ultimo parziale, con la vittoria in cassaforte, le ragazze di coach Cioni si concedono un paio di minuti di pausa in attacco senza però mollare in difesa, gestendo così fino alla sirena.