Scotti Rosa eliminata Sfuma la semifinale

Use Rosa

63

Costa Masnaga

73

USE ROSA SCOTTI: Peresson 15, Cvijanovic 4, Ruffini 6, Patanè 2, Stoichkova 24, Manetti 12, Dell’Olio, Merisio, Casini n.e., Antonini, Fiaschi n.e., Bambini. All. Cioni.

LIMONTA COSTA MASNAGA: Caloro 16, Villa 17, Allievi 7, Tibè 14, Brossmann 3, Fietta 8, Rotta n.e., Osazuwa 6, Razzoli n.e., Villarruel 2, Bernardi. All. Seletti.

Arbitri: Tognazzo di Padova e Scolaro di Torino.

Parziali: 13-22; 19-39; 37-55.

BATTIPAGLIA – Termina subito nel quarto di finale contro un ottima Costa Masnaga l’avventura dell’Use Rosa Scotti alle final-eight di Coppa Italia. Fatale alle ragazze di coach Cioni un secondo quarto, in cui hanno sofferto le transizioni delle lombarde e la loro maggior incisività sotto le plance. Le empolesi hanno comunque avuto il merito di non mollare nemmeno quando, subito dopo l’intervallo lungo, erano scivolate a -24. Dopo un terzo tempino in cui Costa Masnaga riesce a tenere a distanza l’Use, nell’ultimo parziale la tripla di Peresson dà speranze (45-57) e Stoichkova dall’arco segna il 50-59. Merisio in contropiede non trova il -7 e le lombarde riescono a mantenere le distanze in un finale comunque avvincente. L’ultimo tentativo è della solita Peresson per il 63-70 ma non basta. In semifinale va Costa Masnaga. Adesso Cvijanovic e compagne rientreranno ad Empoli e potranno preparare l’importante sfida al vertice in campionato di domenica 12 marzo, quando al Pala Sammontana arriveranno le siciliane di Patti che guidano la classifica accanto alle biancorosse.