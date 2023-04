Scontro diretto per l’Aurora Montaione Fucecchio 2000, è dura nel derby

Terzultima giornata particolarmente interessante in 2ª Categoria, quest’oggi (fischio d’inizio alle 15.30), per quanto riguarda la corsa ai play-off e alla salvezza del girone I. Partiamo dalla prima con due squadre locali che sono impegnate in altrettanti scontri diretti esterni. L’Aurora Montaione, sesto, sarà infatti di scena a Firenze contro l’Albereta, secondo mentre il Monterappoli, quinto, andrà a far visita alla Sambuca, settima. Più abbordabile sulla carta invece la trasferta a Mantignano di Firenze del Santa Maria col fanalino di coda Florence. Gara questa che interessa anche il Giovani Fucecchio 2000, solo 2 punti sopra ai grigiorossi fiorentini. Il team di mister Lupi è atteso però dal difficile derby in casa del Santracroce Cuoiopelli, in lizza per un posto nei play-off.

Infine, nel girone E un Ponte a Cappiano in cerca di punti preziosi per la salvezza riceve la capolista Peccioli, mentre nell’E il già retrocesso Giovani Vinci ospita il quotato Montalbano Cecina per onorare il campionato.