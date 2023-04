Scontro diretto per la Folgore L’obiettivo adesso è il riscatto

Altro scontro diretto al vertice per la Folgore Fucecchio, decisa a cancellare gli ultimi due passi falsi consecutivi e a ritrovare quel successo esterno che manca ormai da 4 partite. Oggi alle 18.15, infatti, i biancoverdi saranno di scena al Pala Cosmelli di Livorno contro il Brusa che in classifica ha i loro stessi 36 punti. Da valutare la condizione di Falchi, che nelle ultime uscite si è seduto in panchina ma senza la possibilità di entrare per un guaio fisico. Anche i labronici arrivano da una sconfitta, quella patita nel derby di Pisa contro il Cus, ma davanti al proprio pubblico non perdono dallo scorso 11 febbraio quando il Campi Bisenzio si impose 67-71. All’andata ebbe comunque la meglio 75-64 la squadra di coach Rastelli che, guarda caso, ha centrato la sua ultima vittoria in trasferta proprio a Livorno contro la Libertas Liburnia. Per quanto riguarda l’obiettivo stagionale, ossia il passaggio in C Gold, Berni e compagni lo hanno centrato ormai da tempo, ma dopo aver condotto una buona parte di stagione al comando e praticamente tutta nei primi tre posti, ci terrebbero a non scivolare troppo indietro con un finale di stagione inevitabilmente senza troppi stimoli, vista la formula di quest’anno introdotta per traghettare il pianeta della palla a spicchi italiano verso i nuovi format della stagione 2023-24. Per assicurarsi un posto nella prossima C Gold bastava infatti arrivare nelle prime undici posizioni.