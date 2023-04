Scontro al vertice equilibrato Tanto gioco ma poche occasioni

Finisce a reti bianche lo scontro al vertice tra Avane e Ducci Dini, con i gialloneri empolesi che si ritrovano quarti a tre giornate dal termine con un punto di vantaggio sulla quinta e quattro di ritardo dalla vetta. Le due compagini hanno dato vita a una bella partita, intensa e giocata a buoni ritmi ma con poche occasioni con il risultato che alla fine rispecchia quanto visto in campo. Viti e compagni hanno probabilmente visto passare l’ultima chance di rientrare nella corsa per la promozione diretta, ma possono ancora accedere alla griglia play-off con una posizione di vantaggio almeno per quanto riguarda la gara di semifinale. In generale è stata una giornata da dimenticare per le formazioni locali, visto che le altre hanno perso tutte a partire dalla Sanpierinese nell’anticipo sul campo dell’attuale capolista Dinamo Florentia. Un 3-0 che non lascia spazio a recriminazioni. Battuta d’arresto casalinga poi per il Ponte a Elsa: finisce 2-1 all’Atletico Firenze. Ai biancorossi, che restano terzultimi, non basta la rete di Deni. Il Calasanzio cede con lo stesso punteggio sul campo del Mercatale. Traguardo invece ormai fuori dalla portata dei gialloblù di mister Lazzoni. Infine, tonfo un po’ a sorpresa del Ponzano a Calenzano contro il fanalino di coda Folgor. Diciassettesima battuta d’arresto stagionale che fa scivolare gli empolesi all’11° posto dopo il sorpasso dell’Atletico Firenze.