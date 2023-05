Sconfitta indolore per la Timenet, adesso sotto con i play-off per la promozione

empoli

1

ius arezzo

3

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Bartalini 7, Lavorenti, Danti 5, Donati 12, Giubbolini 19, Mancuso 7, Giraldi 3, Vairani, Forconi. Genova (L). All. Dani.

IUS PALLAVOLO AREZZO: Sussi 2, Mancini 12, Tani 2, Talarico 9, Ricciarini 7, Mitu 6, Borgogni (L), Masini, Murgoci 8, Esposito 9,Magnanensi 6, Fini n.e. All. Pimentel.

Arbitri: Proietti e Tronfi di Perugia.

Parziali: 25-21; 23-25; 21-25; 20-25.

EMPOLI – Non è andata secondo le aspettative la partita con cui ieri al PalAramini la Timenet Empoli ha concluso la regular season, sebbene resti in cassaforte la qualificazione ai play-off. "Le ragazze ci hanno fatto il regalo più bello di questa stagione sportiva, la conquista dei playoff – dichiara il presidente Antonio Genova – siamo soddisfatti e adesso ci prepariamo ad affrontare la nuova sfida con serenità e tranquillità, benché sia già stato raggiunto il traguardo prioritario di questo campionato, certi che le nostre atlete continueranno a giocare con lo stesso impegno, sacrificio e professionalità".

La Timenet parte in vantaggio ma viene destabilizzata dall’infortunio occorso alla palleggiatrice Francesca Lavorenti, sostituita dalla sedicenne Sofia Giraldi. La Ius si lancia all’inseguimento e la situazione resta in pareggio fino a metà set quando le giallonere si aggiudicano il punto di un lungo scambio (14-13), per poi staccarsi (21-18) e chiudere poi 25-21. Brutta partenza giallonera nel secondo set (0-5), le empolesi rincorrono (20-23), ma cedono 23-25. In avvio del terzo set la Timenet è in vantaggio ma le ospiti rimontano e sorpassano: 5-9, poi 11-15 e infine 21-25. Al quarto le due squadre si alternano al comando fino al 18-18, poi le aretine hanno la meglio per 20-25.