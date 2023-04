Sconfitta amara per l’Avane Sorride il Calasanzio

Penultima giornata amara per l’Avane, battuto di misura a Mercatale (1-0 il finale), campo storicamente ostico per la formazione empolese. Con questa sconfitta infatti Coppola e compagni scivolano al 5° posto sorpassati proprio dai chiantigiani. I ragazzi di mister Dino Biondo si erano già assicurati i play-off, ma questa sconfitta potrebbe costringere l’Avane a dover vincere a tutti i costi entrambi i turni di spareggio per la 2ª Categoria a causa del peggior piazzamento rispetto agli avversari. Appurato che ormai la semifinale la dovranno giocare per forza in trasferta a Firenze (contro una tra Dinamo Florentia e Duccio Dini qualora dovessero chiudere quinti o con il Bibe 1964 se dovessero terminare quarti), guadagnare una posizione nell’ultima giornata potrebbe semmai essere utile ad avere due risultati su tre a disposizione nell’eventuale finalissima qualora l’avversario dovesse essere la quinta classificata. Ad ogni modo l’unica squadra a sorridere nell’ultimo week-end è stato il Calasanzio, che grazie alle reti di Vaglini, Costa e Fulignati ha espugnato il campo del fanalino di coda Folgor Calenzano. Il team di mister Lazzoni sale quindi al 7° posto con 48 punti. Niente da fare, invece, pure per Ponzano, Ponte a Elsa e Sanpierinese. I primi sono stati battuti 3-0 a Campi Bisenzio dal San Lorenzo, i secondi hanno ceduto 5-2 in casa al San Vincenzo a Torri e i fucecchiesi si sono dovuti arrendere 2-0 sul campo amico al cospetto del Bibe 1964, terza forza del campionato.