Satriano per Cambiaghi, dilemma al centro fra Grassi e Henderson, Fazzini e Haas

Satriano per Cambiaghi, Parisi al posto di Cacace. E poi, in mezzo, un paio di dubbi da risolvere. La formazione che oggi affronta il Napoli sarà gioco forza diversa rispetto a quella che domenica scorsa ha pareggiato contro la Fiorentina. La prima, importante novità riguarda l’attacco: Cambiaghi, fermo a causa di uno stiramento di primo grado al flessore sinistro, dovrà rimanere fermo per almeno venti giorni. L’occasione capita quindi sui piedi di Satriano, pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo un periodo di leggero appannamento. L’uruguayano era stato tenuto in panchina a beneficio dell’ex Atalanta, ma oggi contro la capolista avrà di nuovo la sua occasione. E che occasione. Farà coppia con Caputo, mentre sulla trequarti non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Baldanzi. Si arriva al centrocampo, dove Zanetti deve risolvere almeno un paio di nodi. Grassi o Henderson per rimpiazzare lo squalificato Bandinelli, Fazzini o Haas per prendere il posto di Akpa Akpro. Anche in questo caso, il tecnico dovrà riflettere in base non solo alle caratteristiche, ma anche alla condizione fisica. Grassi e Haas non hanno i novanta minuti nelle gambe e quindi è probabile che soltanto uno di loro parta titolare, ma è anche vero che per caratteristiche sono i sostituti naturali dei giocatori che mancano. La sensazione, quindi, è che toccherà a loro due, ma il ballottaggio, come detto, rimane aperto. In difesa, invece, appare scontato il rientro dall’inizio di Parisi, assente a Firenze per squalifica: per lui si tratta di una specie di derby, visto che è nato e cresciuto ad Avellino, dove peraltro ha giocato.