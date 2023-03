Santa Maria, tris nel derby Ponte a Cappiano ci crede

Si preannuncia entusiasmante la volata finale per i play-off nel girone I di 2ª Categoria, dove a 4 giornate dalla fine della stagione regolare ci sono 6 squadre in lotta per 4 posti. Tra queste anche le locali Monterappoli e Aurora Montaione, che nell’ultimo week-end hanno però rallentato la propria marcia in altrettanti scontri diretti. I primi sono infatti usciti sconfitti 2-1 in rimonta dal Buti di Santa Croce sull’Arno contro il Santacroce Cuoiopelli. I neroverdi empolesi, passati in vantaggio al 10’ con Cioni sugli sviluppi di un corner, hanno mancato il raddoppio a fine primo tempo con Morelli dopo che i padroni di casa avevano colpito un palo e nella ripresa hanno subito il ritorno dei ‘conciari’. Prima un tapin sotto misura è valso l’1-1 e poi all’89’ una pregevole conclusione dal limite ha sancito il successo locale.

Il Monterappoli resta quinto con 40 punti, al momento quindi dentro i play-off, ma con una sola lunghezza di vantaggio proprio sull’Aurora Montaione, che ha impattato a reti bianche sul campo della Grevigiana terza in classifica. Dopo una prima frazione in favore dei chiantigiani, nella ripresa crescono i ragazzi di mister Fulignati che hanno anche due occasioni su punizione con lo specialista Mitra, ma il portiere di casa si fa trovare pronto in entrambe le circostanze.

Nello stesso raggruppamento importante vittoria in chiave salvezza per il Santa Maria, che nonostante lo svantaggio iniziale, supera 3-1 in casa il Giovani Fucecchio 2000, penultimo. Al gol ospite di Ferrara replica infatti l’esperto difensore centrale Enrico Mori con una doppietta e bomber Carraro con il 12° sigillo stagionae. Con 34 punti il Santa Maria non è ancora matematicamente salvo, ma allo stesso tempo può ancora sognare i play-off visto che il 5° posto è distante solo 6 punti.

Passando al girone E altro preziosissimo successo di misura per il Ponte a Cappiano. Dopo l’1-0 maturato a Santa Maria a Monte, infatti, al Mediceo i calligiani hanno regolato con lo stesso risultato il fanalino di coda Fabbrica grazie a Covato. Vittoria che permette al team di mister Bettarini di tirarsi momentaneamente fuori dalla zona play-out. Niente da fare, infine, nel girone F per il Giovani Vinci nel match casalingo contro il Montale Antares. Ultima spiaggia per i ‘leonardiani’, i quali conducono fino all’ora di gioco. Poi, dopo il pari degli avversari, il definitivo 1-2 incassato in pieno recupero condanna di fatto i giallorossi all’immediato ritorno in 3ª Categoria.

Nelle immagini, da sinistra un giocatore del Santa Maria e uno del Ponte a Cappiano (foto Massimo Covato)

Simone Cioni