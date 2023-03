Santa Maria, tre punti d’oro Derby al Giovani Fucecchio

Santa Maria e Giovani Fucecchio 2000 sono le uniche due squadre locali di Seconda Categoria a sorridere nell’ultimo turno. Nel girone I i gialloblù hanno superato 4-3 in casa il Cobra Kai, mentre i bianconeri si sono imposti allo scadere nel derby interno col Monterappoli, sempre in piena corsa play-off. La squadra di Tamburini ha sofferto fino alla fine, ma è comunque riuscita a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza con la doppietta di bomber Carraro (11 centri stagionali), e i gol di Terramoto e Serino. Capitan Bottino e soci salgono così a 31 punti, 4 sopra la zona play-out.

Per quanto riguarda il Giovani Fucecchio 2000, invece, dopo un miracolo di Matteoli su Fontanelli e una traversa su punizione di Koceku, è Ciurli a portare in vantaggio la squadra di Lupi a 10 minuti dall’intervallo. Nella ripresa, dopo altri due grandi interventi di Matteoli su Pace e Cioni, il Monterappoli riesce a pareggiare all’88’ proprio con il centrale difensivo Pace in mischia, ma al 94’ dopo l’ennesima prodezza dell’estremo difensore locale, Callari firma in contropiede il definitivo 2-1 fucecchiese. Con questo successo capitan Bagnoli e compagni agganciano al terzultimo posto a quota 22 l’Atletico Impruneta, mantenendo 5 lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Florence. Niente da fare nello stesso raggruppamento per l’Aurora Montaione, sconfitto 3-1 a San Gimignano dalla già promossa capolista: inutile il momentaneo vantaggio in avvio di Meoni. Il team di Fulignati scivola così al 3° posto, scavalcato dall’Albereta.

Passando al girone E un buon Ponte a Cappiano fa sudare le proverbiali sette camice al più quotato Capannoli, ma deve alzare bandiera bianca. Covato ed Ercole accorciano due volte, ma alla fine gli ospiti hanno la meglio per 3-2. A 6 turni dalla fine i calligiani restano quintultimi, ma a soli 3 punti dalla salvezza diretta. Chiudiamo con il gruppo F, dove il Giovani Vinci non ha potuto nulla di fronte alla capolista Prato Social Club, passata 3-0 al Ripalta. Complice la vittoria dell’Olimpia Quarrata i giallorossi di mister Capitani sono scivolati a -8 dal penultimo posto e agganciare almeno gli spareggi salvezza sembra adesso veramente un’impresa disperata.

Simone Cioni