Santa Maria e Fucecchio, la classifica sorride

Nessuna sconfitta per le squadre locali nella 7ª giornata di ritorno di 2ª Categoria. Nei quattro incontri del girone I, Ponte a Cappiano e Giovani Vinci si sono invece viste rinviare le rispettive gare casalinghe contro Crespina e San Niccolò nei raggruppamenti E ed F (da decidere la data dei recuperi), sono infatti arrivate due vittorie ed altrettanti pareggi. I successi, molto importanti in chiave salvezza, sono quelli ottenuti da Santa Maria e Giovani Fucecchio 2000. Partiamo dai gialloblù empolesi che al Biagioli liquidano 3-0 il San Giusto le Bagnesi centrando la terza vittoria consecutiva. Ad aprire le marcature ci ha pensato Scappini con un perfetto rigore sotto l’incrocio dei pali alla destra del portiere. Poi, bomber Carraro (al nono centro stagionale) ha raddoppiato e il compagno di reparto Batistoni ha messo la firma sul definitivo tris. Con questi 3 punti i ragazzi allenati da mister David Tamburini agganciano proprio il San Giusto a quota 28, portando a 4 lunghezze il proprio vantaggio sulla zona play-out. Spareggi per la salvezza a cui per il momento sarebbe costretto invece il Giovani Fucecchio 2000, che con questo successo tiene comunque a distanza il fanalino di coda Florence ed accorcia il ritardo dalle dirette concorrenti: 3 punti dall’Atletico Impruneta, 4 dal Bagno a Ripoli, 5 dalla Sancat e 6 dalla salvezza diretta. Dopo il blitz di Montaione, i bianconeri hanno regolato 2-1 in casa proprio l’Atletico Impruneta grazie alle reti di Pinori e Raducci. Solo un punto, invece, per le due compagini in lotta per un posto nei play-off.

L’Aurora Montaione esce indenne dal campo della Sambuca (0-0 il finale), conservando 2 lunghezze di vantaggio sui biancoverdi chiantigiani che hanno disputato un buon primo tempo impegnando severamente D’Onofrio con un tiro dal limite di Bartarelli. Il team di Fulignati è venuto fuori invece nella ripresa, dove ha sfiorato il vantaggio con una pregevole conclusione di Corti diretta al sette, ma provvidenzialmente sventata da Ridi. Decisamente più amaro infine il pari del Monterappoli, che dopo aver dominato in lungo e in largo, si vede raggiungere in pieno recupero da un Cobra Kai mai domo. Dopo essersi visti annullare un gol a Bartalini per dubbio fuorigioco nella prima frazione, nella ripresa i neroverdi empolesi si sono portati sul 2-0 con un micidiale uno-due nel giro di 3 minuti tra il 57’ e il 60’: prima Allegri ha sbloccato il risultato direttamente su punizione e poi Morelli ha raddoppiato con una caparbia azione personale. Al 65’, però, i fiorentini riescono ad accorciare le distanze e come detto al 95’, dopo che Bartalini aveva fallito il possibile 3-1, trovano anche il definitivo 2-2. Il Monterappoli aggancia comunque la Grevigiana al 4° posto con 34 punti, appena due in meno dell’Albereta seconda. Lotta per entrare negli spareggi promozione che, ad otto giornate dalla fine della regular season, sta entrando nel vivo con ben 7 squadre raccolte in 5 punti, in lotta per 4 posti.

Simone Cioni