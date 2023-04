Santa Maria al test verità Basta un pari per salvarsi

Ultimi decisivi 90 minuti (o magari 120) per il Santa Maria, a cui non è bastata la stagione regolare per centrare la salvezza. Per essere a settembre ai nastri di partenza del suo undicesimo campionato consecutivo in Seconda Categoria, infatti, i gialloblù empolesi dovranno avere la meglio nella gara odierna di play-out contro la Florence (fischio d’inizio alle 16 al ’Biagioli’ di Santa Maria a Empoli). Il Santa Maria non affronta un play-out dal lontano 2013-14 quando festeggiò la permanenza in categoria dopo l’1-1 con La Querce grazie al miglior piazzamento in classifica. Vantaggio che i ragazzi di mister David Tamburini avranno anche in questa occasione, in cui quindi basterà non soccombere, anche dopo gli eventuali supplementari, per poter alzare le braccia al cielo. I precedenti stagionali, però, non sorridono a Carraro e compagni che hanno pareggiato 1-1 in casa nel girone di andata e perso 3-0 al ritorno non più tardi di 23 giorni fa.

Al di là di questo i padroni di casa dovranno essere bravi a resettare il brutto finale di stagione, 3 sconfitte di fila, perché dall’altra parte si troveranno di fronte al contrario una squadra che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo gli ultimi 4 successi consecutivi e il fatto di essersi arrivata a giocare il tutto e per tutto allo spareggio dopo aver conquistato appena 7 punti nelle prime 15 giornate ed essere stata anche a -6 dal penultimo posto. Nelle fila del Santa Maria sarà assente l’esperto Bottino, squalificato per due giornate.

Simone Cioni