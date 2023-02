Sanpierinese e Ponzano Ottavi di coppa amari

Si è fermata agli ottavi di finale l’avventura in Coppa Provinciale - Trofeo “Fringuelli“ di 3ª Categoria di Sanpierinese e Ponzano. Sul proprio campo i primi ci hanno provato con tutte le loro forze, ma alla fine si sono dovuti arrendere 3-2 all’Atletico Esperia. Agli arancioblù non sono state sufficienti le reti di Iskiri e Petova. Più netta, invece, l’eliminazione dei gialloblù empolesi, usciti sconfitti per 4-1 dal campo del Mercatale.

Niente da fare anche per il Calasanzio, che nel recupero casalingo della 17ª giornata contro la Dinamo Florentia (la gara fu rinviata lo scorso 20 gennaio per l’impraticabilità del campo di Pagnana) ha ceduto 3-0. Una sconfitta che lascia quindi i ragazzi di mister Lazzoni a quota 32, ancora in corsa comunque per l’ultimo posto nei play-off. I fiorentini, invece, agganciano al 2° posto con 39 punti il Bibe 1964, una lunghezza sopra l’Avane. Gialloneri che nella giornata ormai alle porte saranno di scena domani alle 15 a San Pierino per un match sulla carta abbordabile, come dimostra il 5-0 dell’andata e il periodo decisamente negativo del team di Giacomelli, sprofondato in terzultima posizione. Visto il contemporaneo complicato impegno del Bibe 1964 contro l’arcigno San Vincenzo a Torri, vincere per Viti e compagni potrebbe significare sorpasso.

Sempre domani alla stessa ora il Ponzano riceve invece l’Atletico Firenze per tornare alla vittoria, dopo i due ko consecutivi tra coppa e campionato. Le due compagini sono separate in classifica da appena 2 punti in favore degli empolesi. Domenica alle 15, infine, gli ultimi due incontri che coinvolgono le altre due formazioni locali. Proprio il Calasanzio andrà al Tesi di San Piero a Ponti per far visita all’Atletico Esperia, squadra insidiosa ma che sulla carta non rappresenta un ostacolo insormontabile per Barbieri e compagni.

Il Ponte a Elsa scenderà invece in campo a Firenze contro il San Michele Cattolica Virtus, compagine che ha il doppio dei punti dei giovani di mister Specula, ma che alla luce della crescita dei biancorossi può essere affrontato con fiducia. D’altro canto Bombini e compagni hanno già dimostrato di poter dire la loro anche contro le prime della classe.

Si.Ci.