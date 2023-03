Riscatto per la Folgore

Torna al successo l’Abc Castelfiorentino, che nell’8° turno di ritorno di serie C Gold batte 91-65 al Pala Betti Altopascio. Una vittoria mai in discussione, in cui i castellani hanno mandato a segno pure i classe 2006 Lilli e Merlini. Questo il tabellino: Lazzeri C. , Lilli 3, Pucci 24, Merlini 2, Scali 20, Cantagalli 15, Nepi 12, Tavarez, Cantini 5, Cicilano, Delli Carri 6, Belli 4. Abc che tornerà in campo giovedì alle 21.15 a Lucca per un turno infrasettimanale. Pronto riscatto anche per la Folgore Fucecchio, vittoriosa 86-76 in casa con la Fides Livorno degli ex Strozzalupi, Venditti e Stolfi nella settima di ritorno di C Silver. Dopo due quarti equilibrati, nel terzo il team di Rastelli alza l’intensità difensiva e prende il vantaggio necessario per gestire poi l’ultimo tempino. Dopo la sirena celebrati i 3000 e 2000 punti in biancoverde di Tessitori e Berni. Il tabellino: Fiaschi 12, Berni 19, Fantoni 6, Gazzarrini 20, Masotti, Orsini 16, Meucci, Berti 3, Chiti 6, Avellino n.e., Tessitori, Orsucci 4.