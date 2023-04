Ripartono gli open day

La speranza è che in mezzo a questi bambini si nascondano i Baldanzi e i Fazzini del domani, anche se il loro obiettivo, per ora, è solo quello di giocare e divertirsi. Tornano anche quest’anno gli open day azzurri, giornate dedicate a bambini e bambine non tesserati nati nel 2016, 2017 o 2018, con 5 appuntamenti al sabato mattina in compagnia dei tecnici e degli istruttori qualificati in forza al club del presidente Fabrizio Corsi. Il primo open day si svolgerà sabato 6 maggio dalle 10 al centro sportivo di Monteboro, per poi ripetersi il 13, il 20 e il 27 maggio, sempre a Monteboro a dalle 10. Sabato 10 giugno, con le stesse modalità, l’iniziativa si svolgerà invece al Castellani che aprirà le proprie porte ai piccoli calciatori e alle piccole calciatrici. A ogni partecipante verrà regalato un kit di allenamenti griffato Empoli FC e per partecipare sarà necessario il certificato non agonistico. L’ingresso è libero e tutti possono partecipare, anche se qualcuno, grazie alla collaborazione con le scuole del territorio, ha avuto la possibilità di iscriversi. L’Empoli ha comunque selezionato diverse date per fare in modo che tutti abbiano l’occasione di prendere parte all’open day e provare l’emozione di diventare calciatori.