Rigori decisivi, svelate le semifinali

Saranno Vitolini-Casa Culturale e Le Cerbaie-Castelfiorentino le semifinali scudetto dell’Empolese-Valdelsa. Questo l’esito dei quarti di ritorno, con 3 delle 4 gare terminate ai rigori. Il Vitolini, pur perdendo 2-0 col Fibbiana (in gol Tremolanti e Saitta) si è qualificato grazie al 3-0 dell’andata. Con il rigore di Quaglierini e i centri di Taddei e Uruji la Casa Culturale ha invece pareggiato il 3-1 subito all’andata dalla Computer Gross, passata in vantaggio con Ragionieri. Dopo una serie di 12 tiri ciascuno dal dischetto hanno però avuto la meglio i samminiatesi. Undici metri dolci pure per Le Cerbaie, dopo l’1-0 del Real Isola firmato da Merola su punizione che aveva pareggiato il 2-1 dell’andata. Infine un gol di Umberto Botrini ha permesso alla Ferruzza di equilibrare il match col Castelfiorentino, il quale ha però poi prevalso ai rigori. Domani alle 21.30 a Castelfiorentino si parte con Vitolini-Casa Culturale, mentre martedì alla stessa ora a Cerreto Guidi spazio a Le Cerbaie-Castelfiorentino.