Real Cerretese, niente da fare Lo scontro diretto va agli ospiti

Real Cerretese

0

Valdiniev. Montecatini

1

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Iannello, Meucci, Michelotti, Mordagà, Lelli (72’ Gazzarrini), Nieri (65’ Mallardo), Melani, Bouhafa, Pisano (72’ Perrotti). All. Petroni.

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Fanti, Coselli (76’ Ghimenti, 86’ Beqiri)), Rinaldi, Fedi, Torracchi, Bibaj Gerti (70’ Lici), Isola, Dingozi, Bibaj Gersi (75’ Ricci G.), Bacci (63’ Ricci M.). All. Tocchini.

Arbitro: Macca di Pisa.

Rete: 45’ Dingozi.

CERRETO GUIDI – In un Palatresi stracolmo lo scontro diretto al vertice tra Real Cerretese e Valdinievole Montecatini ha forse un po’ tradito le attese per quanto riguarda le emozioni, ma non certo per l’intensità con cui le due compagini si sono date battaglia per 90 minuti sostanzialmente equilibrati. A fare la differenza in favore degli ospiti è stata l’unica disattenzione difensiva dei biancoverdi di mister Andrea Petroni che, pur dominando la ripresa per quanto riguarda la supremazia territoriale, non sono più riusciti a rimediare. Prima frazione molto chiusa con le due squadre che per lunghi tratti si studiano, più preoccupate di non concedere spazi che di provare ad affondare. Proprio poco prima dell’intervallo, però, nell’unica vera occasione il Montecatini sblocca il risultato: Gerti Bibaj affonda sulla destra e mette a centro area un cross rasoterra, che all’altezza del dischetto Dingozi, lasciato colpevolmente solo, gira alle spalle di Battini. Nella ripresa la Real Cerretese torna in campo con un piglio diverso chiudendo di fatto per tutti i secondi 45 minuti i valdinievolini nella propria metà campo, ma senza riuscire mai ad impensierire seriamente Gega. L’unica miglior chance per pareggiare arriva allo scadere, quando sugli sviluppi di una punizione Michelotti fa da sponda sul secondo palo per Pagliai, il quale però colpisce un difensore avversario appostato nei pressi della linea di porta.

Simone Cioni