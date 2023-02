Quattro giovani atleti della San Severino Scardigli Empoli al criterium di Lucca

Primo appuntamento oggi a Lucca per quanto riguarda i criterium giovanili di boxe della Toscana per ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni. E tra i circa 130 atleti partecipanti, provenienti da tutte le società regionali, ci saranno anche quattro empolesi. La pugilistica Sanseverino Scardigli di Pontorme, infatti, sarà rappresentata da Rebecca Gorini, Niccolò Borselli, Lapo Mugnai e Brando Mugnai.

Si tratta di una manifestazione, in cui le prove sono affrontate con tutte le opportune protezioni e dove è proibito il contatto pieno. Durante i prossimi mesi saranno effettuate altre prove analoghe in varie palestre della Toscana, fino alla giornata conclusiva in programma a giugno. I giovani pugili che emergeranno da questa selezione regionale, andranno poi a disputare le gare nazionali che avranno inizio a settembre.

"Si tratta di eventi molto belli e costruttivi per i ragazzi – ammette uno dei tecnici della società empolese, Giancarlo Piermaria – durante i quali possono conoscersi e confrontarsi con lo spirito di competizione ed amicizia che solo la boxe sa regalare. Da parte di tutta la società, quindi, facciamo i nostri più calorosi auguri a questi ragazzi perché possano innanzitutto divertirsi e poi fare una bella esperienza di crescita personale. Con la speranza naturalmente che possano anche togliersi qualche bella soddisfazione a livello di risultati".

Nello specifico i prossimi appuntamenti saranno il 26 febbraio a Livorno (Boxe Salvemini), il 5 marzo a Prato (Pugilistica Pratese), il 26 marzo a Firenzuola (Top Fight Firenzuola) , il 30 aprile ad Arezzo (Boxe Nicchi Arezzo) e il 2 giugno a Carrara ((Pugilistica Carrarese) per la tappa finale.

Si.Ci.