Quattro acuti col Picchi Livorno È un Montespertoli straripante

MONTESPERTOLI: Pinochi, Fiaschi (85’ Russo), Liberati (63’ Mina), Trapassi (61’ Conti), Ciardini, Turini (78’ Marconcini), Tavanti (80’ Cenni), Veraldi, Del Pela, Maltomini, Sinteregan. All. Sarti

ARMANDO PICCHI LIVORNO: Selmi, Del Bravo, Polese (59’ Gattai), D’Angelo (82’ Flagiello), Petri, Borboryo (46’ Giusti), Pruneti (75’ Fiumicelli), Taddei, Carlotti, Rossi, Bonsignori (63’ Cirri). All. Sena

Arbitro: Montanaro di Taranto

Reti: 13’ Tavanti, 40’ Sinteregan, 53’ Del Pela, 84’ Maltomini

MONTESPERTOLI – Quattro reti, un rigore sbagliato e una traversa. Tutto facile per i gialloverdi di mister Sarti contro il fanalino di coda Picchi Livorno. I padroni di casa schiacciano il piede sull’acceleratore fin dalle prime battute con Del Pela e Maltomini subito pericolosi. Poi, al 12’ è lo stesso Del Pela a procurarsi un calcio di rigore, che però si fa parare da Selmi. Il vantaggio è solo rimandato. Ci pensa Tavanti con un diagonale a sbloccare il risultato dopo una pregevole azione personale. Prima dell’intervallo c’è spazio per la traversa colpita da Del Pela e il raddoppio firmato da Sinteregan con una pregevole conclusione a girare dal limite dell’area. Nella ripresa la musica non cambia e a chiudere definitivamente il conto ci pensa proprio Del Pela, che ruba palla sulla tre quarti e deposita in rete dopo aver saltato anche il portiere. Per il centravanti gialloverde si tratta del 20° centro stagionale. Infine, a mettere la ciliegina sulla torta ci pensa capitan Maltomini all’84’ con un preciso colpo di testa. Tre punti importanti in chiave salvezza.

Si.Ci.