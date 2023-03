Quasi mezzo secolo e ancora voglia di crescere

Alla soglia del mezzo secolo di vita, nacque nel 1974 come Libertas Martignana prima di fondersi nel 1985 con l’Use Empoli assumendo l’attuale denominazione, l’Associazione Sportiva Pallavolo Empoli è diventa un vero e proprio punto di riferimento per tutto il circondario. Attualmente conta circa 230 tesserate dalle più piccole di 7 anni fino alle protagoniste della Prima Squadra, che stanno lottando per il ritorno in B1. Una realtà ben strutturata che ormai da anni, oltre a partecipare a campionati nazionali con la Prima Squadra con cui ha sfiorato anche la promozione in A2 due stagioni fa, è stabilmente al vertice regionale con le proprie formazioni giovanili, ma senza dimenticare l’aspetto sociale come sottolinea il presidente Antonio Genova, subentrato al timone 10 anni fa: "Da noi nessuna bambina viene respinta, ma ognuna può trovare la propria dimensione per divertirsi e crescere come persona, perché per me la pallavolo è anche una scuola di vita. E ciò è molto apprezzato visto le continue iscrizioni, nonostante le ultime difficoltà dovute alla pandemia".

"Un’altra squadra molto importante e che ho fortemente voluto è la serie C – prosegue il massimo dirigente giallonero – perché permette alle ragazze di fare un primo importante step in un campionato senior prima di affacciarsi eventualmente in Prima Squadra. Da quando sono diventato presidente, infatti, ho avuto sempre un’attenzione particolare al settore giovanile perché il nostro scopo principale è quello di tirarci su in casa le future giocatrici del nostro team di punta, che infatti già adesso è composto per la maggior parte da ragazze cresciute nella nostra società. Inoltre ho voluto un rapporto stretto tra le ragazze della Prima Squadra e i nostri gruppi giovanili in modo da condividere un progetto e determinate regole, così da creare un unico filo conduttore dalle più piccole alle atlete che si stanno lottando la promozione in B1".

In quest’ottica l’1 aprile è in programma proprio lo scontro al vertice a Montespertoli, dove la Timenet si giocherà probabilmente le ultime chance di tenere aperta fino alla fine la corsa alla promozione diretta: "Non vediamo l’ora di giocare questa sfida – ammette Genova – e sono contento che siano due squadre del territorio a dominare un campionato, in cui ci sono realtà ben più importanti di noi". Il club giallonero ha a disposizione, oltre al PalAramini (per altro sempre gremito in occasione delle partite di B2), il Palasport di Sovigliana a Vinci e la palestra delle scuole medie Vanghetti a Empoli, che però potrebbero ben presto non bastare più. "Segno che stiamo lavorando bene, grazie anche ad un qualificato staff tecnico e medico oltre all’impegno portato avanti nelle scuole. Quest’anno per esempio abbiamo lavorato con le medie di Vinci – conclude Genova – Semmai quello che mi spaventa è la riforma dello sport che, se confermata nei termini attuali, sarà una vera e propria mazzata su tutte le società dilettantistiche, impossibilitate ad avere una benché minima programmazione".

