Prossime gare Biglietti a prezzi promozionali

Una promozione speciale in vista delle sfide interne contro Udinese e Lecce, fondamentali per il cammino salvezza. Si tratta di due gare alla portata, almeno sulla carta, e per questo la società ha deciso di chiamare a raccolta i tifosi oltre agli abbonati. In pratica sarà possibile acquistare due biglietti a prezzo speciale: lo Special Pack per la Maratona (Inferiore, 10 euro; Superiore 15 euro) e per la Curva Nord (5 euro) sarà in vendita per i soli residenti in Toscana o comunque con cittadinanza straniera e sarà disponibile nei punti vendita della Regione Toscana oppure online collegandosi al sito di Vivaticket. Lo Special Pack per la Tribuna Inferiore, al prezzo di 20 euro, sarà disponibile presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito, con la modalità stampa a casa. Lo Special Pack Omaggio per gli Under 14, nati dal 12 marzo 2009, è subordinato al contestuale acquisto di un biglietto a tariffa Intero dello stesso settore ed è disponibile unicamente presso i punti vendita Empoli Store e Unione Clubs Azzurri. Per tutti coloro che acquisteranno lo Special Pack, sarà possibile usufruire della fase di prelazione per la successiva sfida casalinga contro l’Inter (per l’eventuale successivo acquisto è necessario restare in possesso dello Special Pack). L’unica condizione è quella di acquistare i biglietti in anticipo: il pacchetto non sarà infatti a disposizione nel giorno della partita, in questo caso quella di sabato prossimo contro l’Udinese.