Ultimi 180 minuti di regular season in Promozione, dove anche le tre squadre locali sono a caccia di punti decisivi per i rispettivi obiettivi, a partire dall’odierna penultima giornata (via alle alle 15.30). Partiamo dal girone A, dove la Real Cerretese torna al Palatresi per ospitare il Maliseti. All’andata ebbero la meglio di misura i pratesi, a cui mancano 2 punti per la matematica salvezza. Già sicuri dei play-off, invece, i biancoverdi possono ancora ambire ad affrontarli con la miglior posizione anche se occorrerà stare davanti a una fra Larcianese e Montecatini, distanti rispettivamente 3 e 5 punti.

Trasferta delicata invece nel girone B per il Montelupo, di scena ad Antella sul campo della capolista. Praticamente sfumati i play-off, appare alquanto complicato recuperare 4 punti in 2 gare, gli amaranto, comunque vincitori 2-0 all’andata, hanno bisogno di punti per blindare quanto meno la salvezza diretta senza rischiare di essere risucchiati nei play-out. I padroni di casa sono però imbattuti in casa dallo scorso 18 dicembre, con appena 2 reti al passivo (con solo 11 gol subiti sono del resto la miglior difesa).

Chiudiamo con il raggruppamento C, dove il Gambassi è alle prese con lo scontro diretto casalingo in chiave salvezza contro il Sant’Andrea. Con i loro 32 punti, infatti, i maremmani sono attualmente fuori dalla zona ‘rossa’, ma hanno solo 6 lunghezze di vantaggio sui giallorossi termali, i quali hanno quindi l’occasione di accorciare le distanze per mantenersi agganciati al treno salvezza. Il team di mister Giglioli è reduce da tre sconfitte consecutive mentre il Sant’Andrea ha vinto le ultime due uscite senza incassare reti.