Ultimi novanta minuti, a partire dalle 15.30, per quanto riguarda il campionato di Promozione. Tra le squadre locali solo una deve ancora raggiungere il proprio obiettivo. Si tratta del Gambassi, impegnato nel girone C ad Uliveto Terme contro l’Urbino Taccola, ancora in corsa per i play-off. I giallorossi termali si possono ancora salvare senza dover ricorrere ai play-out, ma oltre a vincere la propria sfida dovranno sperare nel ko dell’Invictasauro e nella mancata vittoria del San Miniato. In caso di arrivo tutti a pari punti o con lo stesso bottino del San Miniato, infatti, il team di mister Giglioli sarebbe penalizzato dalla classifica avulsa e della peggior differenza reti. Pomeriggio di festa invece al Castellani di Montelupo per il team amaranto, che grazie allo 0-0 nel recupero tra Luco e Dicomano, avversario quest’oggi della banda di mister Lucchesi, è già matematicamente salvo. Anche perdendo, infatti, pur potendo scivolare al quintultimo posto in caso di successo della Rignanese, capitan Corsinovi e compagni manterrebbero 9 punti di vantaggio sul Dicomano penultimo, sufficienti per far scattare la ‘forbice’ ed evitare quindi il play-out.

Al contrario nel girone A la Real Cerretese è già sicura di partecipare ai play-off quanto meno con il 3° posto d’ingresso, che le permetterebbe di affrontare in casa la quarta in classifica con il vantaggio di passare il turno anche in caso di parità dopo i tempi supplementari. Semmai i biancoverdi di Petroni hanno ancora una piccola chance di salire addirittura al 2° posto, ma oltre a battere a domicilio il Viaccia, a caccia di punti salvezza, dovrebbero sperare nella sconfitta della Larcianese ad Agliana contro l’Amici Miei.

Si.Ci.