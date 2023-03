Promozione

Gambassi

GAMBASSI: Fenderico, Pellegri, Ciappi (65’ Boumarouan), Carcione (20’ Oliva A.), Salerno (84’ Orlandini), Vallesi, Mazzanti (73’ Oliva S.), Giorgio, Rosi, Angioli, Abbate (65’ Bianchi). All. Giglioli.

GEOTERMICA: Rossi, Spagnoli, Burini (60’ Pavoletti), Pashja, Caccio, Mencari (74’ Landi G.), Falca, Rispoli, Zoncu (69’ Landi N.), Romeo, Fondelli (85’ Penco). All. Ballerini.

Arbitro: Iglio di Pistoia.

Reti: 4’ Rispoli, 30’ Fondelli.

Note. Espulso Vallesi (G) all’80’ per doppia ammonizione.

GAMBASSI TERME – Niente da fare per i ragazzi di mister Giglioli al cospetto della seconda forza del campionato, a cui è bastata mezz’ora per chiudere il discorso. Al netto delle qualità della Geotermica e delle assenze di Tafi e Signorini in difesa, però, va sottolineato il brutto approccio alla gara da parte del Gambassi, che non ha dimostrato in campo di avere quella maggior fame di punti che di solito denotano le formazioni in lotta per la salvezza. Dopo appena 4 minuti, la Geotermica passa in vantaggio con Rispoli, liberato da un bel cambio-gioco, che non ha difficoltà a battere Federico in diagonale. Il raddoppio arriva al 30’ con un’azione fotocopia alla precedente e finalizzata stavolta da Fondelli. Nel mezzo la timida reazione locale con un colpo di testa alto di Rosi sugli sviluppi di un corner di Pellegri. Il Gambassi ci prova ancora sul finire della frazione con Mazzanti e Rosi, ma senza fortuna. Nella ripresa l’unica vera chance per riaprire la partita capita ad Angioli al 77’, ma solo davanti al portiere calcia clamorosamente alto. I termali restano a sole 2 lunghezze dalla salvezza diretta.