Primo big match alla Casa Culturale. Quaglierini piega il Castelfiorentino

Una rete di Quaglierini permette alla Casa Culturale di espugnare Castelfiorentino e far suo il primo vero scontro diretto tra due delle pretendenti al titolo Uisp 2023-‘24. I sanminiatesi comandano così a punteggio pieno il girone B di Serie A1 insieme a Computer Gross, cinquina al Montespertoli con Capriotti protagonista (doppietta); Fibbiana, poker, al Balconevisi, e Rosselli, che ha superato di misura il Cerreto Guidi. Nell’altro raggruppamento della massima categoria seconda vittoria di fila invece per Ferruzza (una doppietta di Angerame trascina i bianconeri nel 3-0 a Le Cerbaie), Real Isola (due rigori di Marini e Lami stendono il Piaggione Villanova) e Gavena (a La Scala basta Palmieri per portar via i 3 punti). In A2 spiccano le vittorie di Brusciana e San Casciano nel girone C, entrambe per 2-1 ai danni di Team Arcogas e Borgano, mentre nel D volano Boccaccio, Strettoio Pub e Real Pavo Furiati. Infine, nel girone E sono Unione Valdelsa e Vinci le uniche compagini a punteggio pieno dopo 2 giornate. Da segnalare poi il pirotecnico 5-5 con cui pareggiano Monterappoli e Le Botteghe con quaterna di Taiuti per gli empolesi e doppiette di Beqari e Pierozzi per i fucecchiesi. Ecco il quadro completo.

Serie A1, Girone A: Corniola-Certaldo 1-1; Castelnuovo-Vitolini 2-4; Sovigliana-Limitese 4-2; Scalese-Gavena 0-1; Ferruzza-Le Cerbaie 3-0; Piaggione Villanova-Real Isola 0-2. Classifica: Ferruzza, Real Isola e Gavena 6; Vitolini, Sovigliana e Certaldo 4; Corniola, Le Cerbaie e Piaggione Villanova 1; Limitese, Castelnuovo e Scalese 0.

Girone B: Casotti-Bassa 0-1; Stabbia-La Serra 1-0; Castelfiorentino-Casa Culturale 0-1; Balconevisi-Fibbiana 0-4; Rosselli-Cerreto Guidi 2-1; Montespertoli-Computer Gross 1-5. Classifica: Casa Culturale, Computer Gross, Fibbiana e Rosselli 6; Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Bassa e Stabbia 3; La Serra, Casotti, Montespertoli e Balconevisi 0.

Serie A2, Girone C: Sciano-Casenuove Gambassi 2-0; Team Arcogas-Brusciana 1-2; Malmantile United-San Pancrazio 5-2; San Casciano-Borgano 2-1; Molinese-Pitti Shoes Montaione 2-2. Classifica: San Casciano e Brusciana 6; Casenuove Gambassi, Sciano, Malmantile United e San Pancrazio 3; Molinese 2; Borgano e Pitti Shoes Montaione 1; Team Arcohas 0.

Girone D: Boccaccio-San Quirico 3-0; Strettoio Pub-Valdorme 3-0; Real Pavo Furiati-Ponte a Elsa 1-0; Ortimino-Spicchiese 0-1; Catenese-Massarella 2-3. Classifica: Boccaccio, Strettoio Pub e Real Pavo Furiati 6; Catenese, Massarella, Spicchiese e Valdorme 3; San Quirico, Ortimino e Ponte a Elsa 0.

Girone E: Monterappoli-Le Botteghe 5-5; Vinci-Mastromarco 1-0; YBPD United-Unione Valdelsa 0-5; Martignana-Cambiano United 3-2. Riposava: 4 Mori. Classifica: Unione Valdelsa e Vinci 6; Mastromarco, 4 Mori e Martignana 3; Monterappoli e Le Botteghe 1; Cambiano United e YBPD United 0.

Simone Cioni