Pisi vince la gara con 78 colpi Dianda esulta a Castelfalfi

Il sole e il vento hanno accompagnato i golfisti empolesi in campo domenica. A Montelupo ben 62 giocatori hanno preso parte alla gara che ha celebrato il terzo anniversario di Toscana.golf, il sito diretto da Simone Nozzoli che racconta il golf della Regione. Mauro Pisi ha vinto la gara con 78 colpi totali. In prima categoria ha vinto Luciano Matteucci (37), in seconda Marco Giomi (37) e In terza Rita Pisanello (38). Al Bellosguardo Matteo Chiti ha vinto la tappa del circuito Tucano Race to Scotland con 77 colpi. Marco Morelli (35), Patrick Mazzoncini (37) e Francesco Raugei (45) si sono imposti nelle categorie nette. Sempre domenica il circuito Pareus ha fatto tappa a Castalefalfi con la gara GolfPassion. Ha vinto Leonardo Dianda con 84 colpi. Tutti a 40 punti i vincitori di categoria Michele Muzzarelli, Maurizio Bacci e Remo Vernillo.

Andrea Ronchi