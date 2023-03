Pioggia e vento non fermano Francesco Agnorelli Sotto la Torre del Mangia ottiene la piazza d’onore

Il meteo decisamente avverso non ha fermato i circa 1200 podisti, che nonostante una pioggia incessante fin dalle prime ore del mattino hanno partecipato all’ottava edizione della "Terra di Siena Ultramarathon", con partenza e arrivo sotto la Torre del Mangia in piazza del Campo. Tra di essi anche un nutrito gruppo di portacolori della Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino, che si sono cimentati sulla distanza di 18 chilometri. Eccezionale la prestazione di Francesco Agnorelli, che sfidando pioggia e vento forte si è piazzato addirittura al secondo posto concludendo il tortuoso percorso in 1h05’33’ con un bello scatto finale, che gli ha permesso di salire sul secondo gradino del podio. Da sottolineare comunque anche la buona prova dei vari Francesco Migliorini, Andrea Ciampini e Stefano Silei, i quali hanno tagliano il traguardo rispettivamente in 70ª, 79ª e 82ª posizione facendo registrare i tempi di 1h26’01, 1h27’06“ e 1h27’40“. Emblematico infine l’arrivo di gruppo degli altri runners biancorossi Cinzia Grisanti, Marsela Dauti, Irina Leoncini, Lorenzo Guerri e Iacopo Manetti, che hanno oltrepassato la linea d’arrivo sorridenti e stretti in un unico abbraccio. Alla fine infatti l’emozione di aver concluso una gara così impegnativa ha fatto passare in secondo piano pure la fatica a cui sono stati costretti dalle difficili condizioni atmosferiche. Gli atleti valdelsani continuano quindi a tenere alto il ‘vessillo’ della Polisportiva I’Giglio in giro per la Toscana.