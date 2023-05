Pioggia di medaglie Team Certaldo super

Il 1° Meeting Celio Brunelleschi di Anzio, sulla costa laziale, parla decisamente valdelsano. Alla manifestazione di elevato livello tecnico con ben 30 società del circuito nazionale ai nastri di partenza, infatti, il Certaldo Nuoto ha portato a casa la bellezza di 23 medaglie, di cui 5 d’oro, 6 d’argento e 12 di bronzo, oltre ad un brillante 7° posto finale nella classifica per società con 391 punti. Per quanto riguarda il metallo più prezioso se lo sono messo al collo Matteo Grassi (classe 2003) sui 50 e 100 dorso, Sofia Fioravanti (’09) sui 100 e 200 farfalla e Francesco Cocci (’01) sui 200 rana. Tutti partecipanti al settore Categoria, Grassi ha chiuso pure al 2° posto i 200 dorso, così come Cocci ha fatto nei 100 rana. Quest’ultimo poi è pure salito sul terzo gradino del podio sia sui 50 rana che sui 200 misti. Inoltre tripla medaglia anche per Tommaso Dani (’04), capace di vincere l’argento sui 200 farfalla e il bronzo tanto sui 100 farfalla quanto sui 200 rana.

Tra i Ragazzi, invece, exploit di Sara Cameli (’10) che sale sul secondo gradino del podio sui 200 farfalla. Fra gli Esordienti “A” si sono distinti invece Cosimo Santini (’10) con l’argento sui 50 rana ed il bronzo sui 100 farfalla, Diana Galgani (’12) con l’argento sui 100 farfalla, Brando Giotti (’11) e Leonardo Carpitelli (’10) con il bronzo sui 200 misti e Federico Gullotta (’11) con un altro terzo posto sui 100 farfalla.

Infine tra gli Esordienti “B” si sono messi particolarmente in evidenza Eva Lucente (’14) con il bronzo sui 100 rana e 200 misti e Lorenzo Taddei (12) con il bronzo sui 100 rana. Al gran completo per questa importante kermesse, la società con quartier generale alla piscina Fiammetta di Certaldo ha avuto comunque ottime risposte anche da parte di tutti gli altri giovani nuotatori, che scesi in vasca con determinazione, oltre ad offrire prove incoraggianti per il futuro, hanno conquistato anche piazzamenti di rilievo ai piedi del podio.