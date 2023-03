Piccoli o Satriano accanto a Caputo

Satriano o Piccoli? Se fino a ieri pareva scontata la conferma dell’uruguayano al fianco di Caputo (il cui rientro da titolare è praticamente certo), oggi Zanetti potrebbe rimescolare le carte e portarsi dietro il ballottaggio fino all’immediata vigilia del gara. E’ quanto emerge dalle ultime sedute in vista della sfida con il Monza in programma domani all’U-Power Stadium. Gli azzurri ritroveranno a centrocampo sia Akpa Akpro che Bandinelli: per loro non dovrebbero esserci dubbi circa il loro rientro dall’inizio, con Marin schierato davanti alla difesa. Anche dietro non sono previste novità: Ebuehi a destra, Parisi a sinistra e il tandem centrale composto da Luperto e Ismajli. Ma se per quanto riguarda la trequarti è scontato l’impiego di Baldanzi, diverso è appunto il discorso legato alla seconda punta. Ancora leggermente favorito Satriano, ma attenzione alle possibili novità che potrebbero emergere nella rifinitura di oggi. Resta ai box Cambiaghi, fermato da un problema muscolare.