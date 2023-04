Per la Real Cerretese trasferta infelice: parte bene poi la ripresa è tutta in salita

Viaccia

3

Real Cerretese

2

VIACCIA: Habibaj, Sforzi, Sammarco, Martin, Carlesi (72’ Martinelli T.), Martinelli E. (50’ Del Re), Michelozzi, Medini, Fedele (62’ Dessi), Maccioni (85’ Ridolfi), Rozzi (89’ Melani). All. Ambrosio.

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Iannello (80’ Centoni), Meucci, Pucci, Mordagà (61’ Nieri), Mallardo, Gazzarrini, Pisano, Bouhafa, Lelli (70’ Lapi). All. Petroni.

Arbitro: Castorina di Lucca.

Reti: 49’ rig. Bouhafa; 60’ rig. Rozzi; 73’ Dessi; 76’ Lapi; 92’ Melani.

VIACCIA PRATO – Si chiude con una sconfitta la stagione regolare della Real Cerretese, che adesso si dovrà però concentrare sui play-off, a partire dalla semifinale di sabato prossimo al Palatresi dove ospiterà la Pontremolese. I padroni di casa, invece, grazie a questo successo festeggiano la salvezza senza dover ricorrere ai play-out grazie ai 9 punti di vantaggio sulla penultima in classifica, che hanno fatto scattare la ‘forbice’ per cui non viene disputato lo spareggio salvezza. Tornando al match la prima frazione si chiude a reti bianche senza particolari occasioni, mentre in avvio di ripresa il 21° centro stagionale di bomber Bouhafa, freddo dal dischetto, vale il vantaggio mediceo. La reazione pratese si concretizza tra il 60’ e il 73’ quando Rozzi su rigore e il neo entrato Dessi ribaltano il risultato.

I biancoverdi di mister Petroni, però, non ci stano e tre minuti più tardi ristabilisco nuovamente la parità con una precisa conclusione di Lapi. Il Viaccia, però, ha più stimoli e alla fine, al secondo minuto di recupero, trova il decisivo 3-2 ad opera di Melani, subentrato poco prima, che fa esplodere di gioia il Ribelli di Viaccia di Prato. Un ko indolore, comunque, per la Real Cerretese, già sicura del 3° posto.