Per il Montespertoli è un risultato d’oro Adesso ci spera

Montespertoli

1

Cenaia

1

MONTESPERTOLI: Pinochi, Mina, Liberati, Conti M., Ciardini, Turini, Marconcini, Veraldi, Tavanti, Maltomini, Sinteregan. All. Sarti.

CENAIA: Baroni, Rossi, Pasquini, Barsotti, Signorini, Benassi, Freschi (69’ Papini), Caciagli, Cosi (55’ Favilli), Pirone, Penco. All. Macelloni.

Arbitro: Mariani di Livorno.

Reti: 16’ Freschi; 51’ Tavanti.

MONTESPERTOLI – Finisce in partita la sfida del Molin del Ponte di Baccaiano tra i padroni di casa e il Cenaia. Un punto che va bene ad entrambe visto che avvicina ulteriormente il Montespertoli alla salvezza e manda in serie D il Cenaia, vista la concomitante sconfitta del Perignano a Castelfiorentino. Dopo una prima fase di studio, sono gli ospiti a passare in vantaggio al 16’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Freschi mette alle spalle di Pinochi. La prima frazione si chiude con il Cenaia in controllo e i gialloverdi locali poco incisivi. Diverso l’avvio di ripresa dove i ragazzi di mister Sarti trovano il pari: corre il 54’ quando Tavanti è lesto a ribadire in rete una conclusione di Sinteregan respinta dalla traversa. A questo punto le due squadre tornano ad abbassare i ritmi con il Cenaia con un orecchio al Neri di Castelfiorentino e il Montespertoli intento a portare a casa un prezioso pareggio.