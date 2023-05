Passerella finale casalinga per il Montesport La Timenet ospita Arezzo con testa ai play-off

E’ arrivato il momento dell’ultimo atto per il Montesport Montespertoli, che questo pomriggio alle ore 17.30 riceve al Pala Alessandro di Baccaiano il fanalino di coda Civitalad 3Epc di Civitavecchia per chiudere la sua magnifica stagione. La partita sarà una passerella per le ragazze di Luigi Cantini e Serena Benini che in questo campionato conquisteranno oltre gli attuali 70 punti, ben più del campionato scorso che fu vinto dallo Spezia con 51 punti e quattro partite in più. Per la cronaca l’anno scorso Montepsort conquistò 47 punti: quasi la metà di quelli di oggi.

Inutile dire la soddisfazione che pervade tutto l’ambiente, squadra, tecnici, società e pubblico, che oggi si ritroveranno tutti per festeggiare insieme un risultato storico, cui manca la sola ciliegina della coppa Italia, sfuggita per poco dalle mani delle ragazze montespertolesi. Oggi sarà giorno di festa e sicuramente Luigi Cantini vorrà dare soddisfazione anche alle ragazze che sono dovute restare in panchina, soffrendo insieme alle titolari sul parquet. Arbitreranno De Luca e Bruttini.

Alla stessa ora al Pala Aramini di Via delle Olimpiadi a Empoli, invece, la Timenet disputerà la sua ultima partita di regular season contro la Ius Arezzo. Le giallonere guidate da Marco Dani sono seconde il classifica con 61 punti,mentre le aretine sono ottave a quota 35, in una situazione tranquila di classifica che le porta ad affrontare questa trasferta senza particolari pressioni. Le empolesi hanno disputato un bel campionato, sicuramente più soddisfacente di quello precedente, quando conquistarono 47 punti, bottino ben al di sotto di quello che sarà raccolto quest’anno. Le giallonere sicuramente si stanno preparando ai play-off e quindi la partita odierna servirà anche per affinare gli schemi in vista di incontri che saranno sicuramente molto più impegnativi, con il rischio concreto anche di traferte decisamente lunghe.

Ma le ragazze capitanate dal libero Laura Genova hanno dimostrato di essere coraggiose e di saper lottare fino in fondo in ogni occasione e sicuramente si faranno rispettare anche in questa coda di campionato. D’altra parte il sogno è quello di poter ritrovare le ’cugine’ montespertolesi anche nella prossima stagione. Inutile dire che il pubblico farà la sua parte, come sempre. Tornando al match odierno, gli arbitri sono Proietti e Tronfi.

Francesco De Cesaris