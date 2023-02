"Parola razzista", squalificato 10 giornate

Ancora episodi di discriminazione all’interno dei campi da calcio del Circondario. Un giocatore del Calasanzio è infatti stato squalificato per 10 giornate "per aver proferito frase con contenuto di discriminazione razziale nei confronti di un avversario a fine gara", si legge nel bollettino del Comitato Figc Firenze. L’episodio risale a venerdì scorso, al termine del derby empolese di 3ª Categoria tra Calasanzio e Ponzano, giocato a Pagnana e vinto 2-1 dai padroni di casa con un gol nei minuti di recupero. "Durante il match, il nostro capitano ha apostrofato con la parola ’nerettino’ un giocatore di colore del Ponzano per identificare l’avversario da marcare con i propri compagni – spiega il presidente del Calasanzio, Walter Caciagli – e dopo il triplice fischio finale, quando questo ragazzo è andato a chiedergli spiegazioni per tale epiteto, molto ingenuamente gli ha fatto notare che come lui non se la sarebbe presa se qualcuno lo avesse chiamato ’bianco di m...’, allo stesso modo lui avrebbe dovuto fare altrettanto di fronte alla frase ’nero di m...’. L’arbitro lo ha sentito pronunciare queste parole e lo ha espulso riportando poi il tutto sul proprio referto. Da qui purtroppo si è scaturito un parapiglia che ha visto, tra l’altro, il nostro portiere di riserva venire colpito al volto dal loro allenatore, a sua volta squalificato per tre giornate".

"In qualità di presidente, non appena gli animi si sono raffreddati, sono andato subito a scusarmi, a nome della società, per quanto successo, con il ragazzo del Ponzano – prosegue il massimo dirigente gialloblù – così come il giorno dopo l’ho fatto telefonicamente con il presidente del Ponzano, il quale a sua volta ha stigmatizzato il comportamento del proprio mister. Tra società, insomma, ci siamo chiarite subito per questi due brutti episodi, che non dovrebbero far parte del mondo del calcio. Seppur in un contesto secondo lui di spiegazione, quanto espresso dal nostro giocatore non è assolutamente giustificabile e, per questo, ci tengo a precisare che prendiamo le distanze da quanto successo e come società non intendiamo fare nessun tipo di ricorso. Mi dispiace solo che questo suo comportamento abbia infangato anche il nome della società".

Tornando al campionato, proprio il Calasanzio aprirà stasera la 7ª giornata di ritorno con la trasferta a Scandicci contro l’Atletico Firenze. Alla stessa ora il Ponte a Elsa sarà di scena a Lastra a Signa contro il quotato Dinamo Florentia. Domani, invece, la Sanpierinese riceve alle 15 il Mercatale mentre alle 16.50 il Ponzano ospita il San Vincenzo a Torri. Infine, domenica alle 15 a San Piero a Ponti l’Avane se la dovrà vedere con l’Atletico Esperia.

Simone Cioni