Parisi salterà il derby, al suo posto Cacace Attesa per Grassi. Ma filtra ottimismo

Riprenderà nella giornata di oggi la preparazione degli azzurri in vista degli azzurri in vista del derby di sabato contro la Fiorentina. Buone notizie dall’infermeria visto che Ismajli era già rientrato con lo Spezia. Attesa per Grassi, ma ci sono buone sensazioni circa la possibilità che possa andare almeno in panchina. La tegola riguarda quindi l’assenza di Fabiano Parisi, che dopo il rosso rimediato nella sfida contro lo Spezia dovrà sicuramente saltare la trasferta in casa della Viola per squalifica. Al suo posto è quindi scontato l’impiego di Cacace.