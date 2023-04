Parisi il più tenace e pericoloso Baldanzi presente quando conta ma la fantasia stavolta non basta

PERISAN 5,5 – La sensazione è che sul primo gol di Lukaku potesse perfino arrivarci. Un paio di incertezze in uscita, ma anche una bella parata nella ripresa. EBUEHI 5,5 – Troppo timido quando potrebbe provare a spingere, se la cava con una prestazione attenta in fase difensiva ma nella ripresa servirebbe di più. ISMAJLI 5 – Non era al top della condizione e per questo è perdonato, ma in occasione del secondo e terzo gol dell’Inter va a vuoto e marca male. LUPERTO 5,5 – Primo tempo di grande attenzione e convinzione, ma sul gol del vantaggio nerazzurro non è attento in marcatura. TONELLI 5,5 – Rientra dopo un anno. Bentornato. PARISI 6,5 – E’ uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca, ma anche uno dei pochi ad avere la capacità di attaccare la profondità con pericolosità. HAAS 6,5 – Non è un caso che quando esca lui la squadra perda le misure a centrocampo e, soprattutto, inizia a scarseggiare l’apporto del centrocampo all’attacco. GRASSI 5 – Lento e compassato, entra da regista ma la squadra non riesce a cambiare passo.

MARIN 5,5 – Tanto movimento, qualche pallone recuperato, ma alla bella prestazione del primo tempo fa corrispondere un netto calo nella ripresa. BANDINELLI 6 – Fa legna, si muove e sbuffa come sa fare lui, ma non riesce ad essere sempre incisivo nella metà campo avversaria. VIGNATO 5,5 – Poche occasioni per mettersi in luce. BALDANZI 6 – È vero che potrebbe fare di più e meglio, è vero che non sempre incide, ma se l’Empoli imbastisce un’azione offensiva c’è quasi sempre lui di mezzo. La sua qualità andrebbe sfruttata meglio. CAPUTO 6 – Combatte come un leone e se da un lato è vero che non sempre è pericoloso, la sensazione è che sia l’unico là davanti a poter combinare qualcosa negli ultimi 30 metri. DESTRO sv – Entra nel finale. CAMBIAGHI 6 – Per un paio di errori sottoporta non meriterebbe la sufficienza, ma la sua importanza di vede nel momento in cui esce. SATRIANO 5,5 – Sperare che potesse risolverla da solo con l’Inter in vantaggio era troppo, ma da lui ti aspetti sempre qualcosa in più. All. ZANETTI 5,5 – Visti gli infortuni e la condizione generale, fa quel che può con la squadra che ha. Ma sulla fase offensiva deve intervenire in qualche modo.

t.c.