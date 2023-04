Pari tra Vitolini e Casa Culturale. Il Castelfiorentino vince in rimonta su Le Cerbaie

Il botta e risposta tra Berni e Telloli vale l’1-1 tra Vitolini e Casa Culturale nella semifinale di andata per il titolo, mentre Duccio Mazzoni e Nannetti firmano il 2-1 in rimonta del Castelfiorentino su Le Cerbaie, passato in vantaggio con Lisena. Gare di ritorno in programma rispettivamente mercoledì a Cerreto Guidi e giovedì a San Miniato Basso alle 21.30. Questo, invece, il programma del week-end. Serie A1 play-out, girone H. Stasera: Certaldo-Sciano (21.30, Certaldo). Riposa: Cerreto Guidi.

Girone I. Stasera: Allende-Boccaccio (21.30, Baccaiano). Riposa: Stabbia. Serie A2 play-off, girone L. Stasera: Valdorme-Sovigliana (21.30, Santa Maria). Riposa: Casotti.

Girone M. Stasera: Unione Valdelsa-Balconevisi (21.30, Monteboro). Riposa: 4 Mori.

Girone N. Stasera: Strettoio Pub-Corniola (21.30, Montaione). Riposa: Marcialla.

Coppa Uisp, girone F. Stasera: Piaggione-Gavena (21.30, Villanuova); Limitese-La Serra (21.30, Montelupo Graziani).

Girone G. Domani Castelnuovo-Rosselli (14.30, Castelnuovo); Bassa-Scalese (15, Gavena).

Coppa Amatori, girone P. Domani: Monterappoli-Campagnola (15, Monterappoli); Molinese-Mastromarco (15.30, La Serra). Mercoledì: Borgano-Vinci (21.15, Castelmartini). Girone Q. Domani Ortimino-Malmantile (15, San Pancrazio). Lunedì: Spicchiese-Massarella (21.15, Monteboro); Ponte a Elsa-Botteghe (21.30, Ponte a Elsa).

Girone R. Stasera: Brusciana-San Pancrazio (21.30, Pagnana). Domani: Real Pavo-Martignana (15, Maltraverso); Team Arcogas-Young Boys (15, Vinci). Girone S. Stasera: Marcignana-Pitti Shoes (21.15, Fucecchio Galli). Lunedì: Lisera-San Quirico (21.15, Santa Croce Buti); San Casciano-Casenuove Gambassi (21.15, San Casciano).