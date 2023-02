Panchina d’oro: l’Empoli vola coi subentrati

di Tommaso Carmignani

Prendete un allenatore, uno qualsiasi, e chiedetegli l’importanza della panchina. Del resto la predicava anche Oronzò Canà, al secolo Lino Banfi, nel suo ’Allenatore nel pallone’. Sì, una panchina lunga e ben fornita è il sogno di ogni tecnico, ma se parliamo di Empoli si possono dormire sonni tranquilli. Perché, dati alla mano, i subentrati hanno portato a Zanetti ben 7 dei 27 punti conquistati in campionato, che equivalgono a circa il 25 per cento del totale complessivo. Non è poco, ma anzi è tantissimo: uno dei dati più alti dell’intera serie A, secondo soltanto a quelli di Napoli e Fiorentina. Per una squadra in lotta per salvarsi, è davvero una manna dal cielo.

L’ultimo a regalare una gioia da subentrato è stato Emanuel Vignato, che a cinque minuti dal suo esordio in maglia azzurra ha segnato il gol che ha consentito alla squadra di pareggiare contro lo Spezia. Un guizzo prezioso e fondamentale per evitare la capitolazione in casa, un pari che vale come una vittoria se pensiamo che all’intervallo l’Empoli era sotto di due gol e con un uomo in meno. Prima di lui ci aveva pensato Tommaso Baldanzi, che nella gara di Milano contro l’Inter aveva segnato, sempre da subentrato, il gol con il quale l’Empoli ha centrato una vittoria eccezionale. In questo caso i punti portati alla causa sono stati ben tre.

La stessa cosa era successa anche nell’ultima gara prima della sosta per i mondiali, quella giocata contro la Cremonese. A segnare dalla panchina era stato Cambiaghi e anche in questo caso erano arrivati i tre punti. A Torino era stato invece decisivo Destro, nell’unico suo gol in maglia azzurra prima dell’infortunio che lo sta tenendo fuori ormai da mesi e che al momento non gli dà garanzie circa i tempi di recupero. La sua rovesciata aveva consentito agli azzurri di portarsi momentaneamente in vantaggio, anche se poi nel finale la squadra di Juric riuscì a centrare il pareggio. In questo caso, quindi, la rete di un subentrato ha consentito all’Empoli di ottenere un punto. Il quinto e ultimo gol segnato dalla panchina in questa stagione è invece quello di Bajrami nel 3-1 interno contro il Milan all’ottava giornata, solo che in questo caso non è riuscito ad evitare la sconfitta.

Più in generale e al di là dei punti che hanno effettivamente fruttato a Zanetti, i subentrati dalla panchina stanno giocando in questo campionato un ruolo fondamentale. Contro lo Spezia il tecnico ha avuto modo di rinforzare la batteria di attaccanti inserendo Satriano e Piccoli, ai quali ha poi aggiunto anche un elemento con spiccate doti offensive – poi rivelatosi decisivo – come Vignato. In questo senso anche il mercato di gennaio ha aiutato, perché gli innesti arrivati (considerando anche Caputo) hanno consentito di rimpinguare la rosa non soltanto a livello qualitativo e di esperienza, ma anche numerico. In questo senso Zanetti non ha che l’imbarazzo della scelta, un particolare che in gare come quella di sabato contro lo Spezia può rivelarsi determinante.