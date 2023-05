Ostacolo Galli per la Folgore Vincere per puntare al terzo posto

La stagione di Serie C Silver di basket sta ormai volgendo al termine. Due infatti le giornate che separano dalla fine di un campionato, in cui la Folgore Fucecchio ha da tempo centrato il proprio obiettivo, ossia quello di rientrare nel lotto delle prime dieci classificate per poter disputare il torneo di C Gold 2023-’24, stagione in cui dopo l’approvazione dei nuovi format non ci sarà più la C Silver. In queste ultime battute, comunque, i ragazzi di coach Samuele Rastelli cercheranno di chiudere almeno nelle prime tre posizioni, dove praticamente Berti e compagni hanno stanziato per tutto l’arco della stagione prima delle ultime battute a vuoto.

Dopo l’exploit di settimana scorsa a Livorno nello scontro diretto con il Brusa, stasera alle 21.15 i biancoverdi ricevano il Galli San Giovanni, avversario sulla carta decisamente alla portata di Orsini e soci. Già battuti 60-74 all’andata, infatti, i valdarnesi occupano la quartultima posizione con 16 punti, 22 in meno della Folgore Fucecchio. Galli, reduce da cinque sconfitte consecutivee, ha comunque vinto tre volte in trasferta, l’ultima proprio lo scorso 18 marzo a Montale dopo i blitz del girone di andata a Carrara contro l’Audax e a Pontedera.

In casa, però, la Folgore ha perso soltanto due partite, contro Prato all’andata e due settimane fa contro la capolista Fides Montevarchi. Arbitrano Deliallis di Livorno e Natale di Calcinaia.

Si.Ci.