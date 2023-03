Operazione riscatto per il Castelfiorentino

Due sfide casalinghe e altrettanti impegni in trasferta contraddistinguono la decima giornata di ritorno del girone A delle squadre locali (fischio d’inizio domani alle 14.30). Partiamo da chi sarà impegnato davanti al proprio pubblico, ossia Castelfiorentino e Montespertoli. Al Neri i gialloblù valdelsani attendono la Pontebuggianese per una sfida che mette di fronte due squadre separate da un solo punto in favore dei padroni di casa vogliosi di riscattare il ko dell’andata (2-0 a firma Nardi). Proprio il bomber della Pontebuggianese, autore fin qui di 14 centri, è il pericolo numero uno, mentre in casa castellana resta in dubbio l’infortunato Giani. Per squalifica, invece, nella fila ospiti non sarà presente il giovane centrocampista Zocco.

Avversario decisamente più complicato per il Montespertoli, che al Molin del Ponte di Baccaiano ospiterà la Cuoiopelli. Pur perso il treno promozione diretto, i ‘conciari’ sono tornati a vincere domenica scorsa dopo tre sconfitte consecutive. In trasferta i biancorossi hanno comunque perso 3 delle ultime 4 uscite e dovranno fare a meno del difensore Negro, fermato un turno dal giudice sportivo. La squadra di mister Sarti, a caccia degli ultimi punti utili per raggiungere la quota salvezza, sta invece attraversando un buon momento come testimonia l’unica sconfitta subita nelle ultime 10 partite giocate, anche se sul proprio campo non vince dallo scorso 22 gennaio (2-1 al River Pieve). Sfida nella sfida quella tra i super bomber Del Pela e Tapparello, 18 reti a testa. All’andata ebbe la meglio il primo, anche se la sua doppietta non bastò al Montespertoli, battuto 3-2 a Santa Croce con un gol anche del centravanti argentino.

Doppia trasferta sotto le Apuane, infine, per Certaldo e Fucecchio. I viola valdelsani, reduci dal viaggio nelle Marche di mercoledì scorso per l’andata dei quarti nazionali di Coppa Italia, saranno di scena in casa di una Massese in ripresa (l’andata a Certaldo terminò a reti bianche), mentre i bianconeri di mister Dell’Agnello andranno a far visita al San Marco Avenza, penultimo e alla disperata ricerca di punti salvezza (il 2-1 dell’andata resta per il momento l’ultima vittoria al Corsini di Del Bino e soci).

Simone Cioni