Oggi si giocano quattro anticipi

Il campionato di calcio Uisp dell’Empolese-Valdelsa sta entrando nel vivo. Quella che si aprirà stasera con quattro anticipi sarà infatti la 6ª giornata di ritorno e, con ancora 5 turni al termine della regular season, è evidente come i punti inizino a pesare molto. Tra le sfide in programma oggi la più interessante è quella che riguarda il girone E di serie A2, dove il Martignana, quarto in classifica, riceve il Marcialla, seconda forza del raggruppamento. L’incontro di cartello di questo lungo week-end amatoriale è però lo scontro diretto in chiave ‘finali scudetto’ di lunedì sera tra Rosselli e Casa Culturale, separate da appena 3 punti in favore dei secondi nella graduatoria del girone B di A1. Di seguito ecco il programma completo di tutte le partite. Serie A1, girone A – Stasera: Certaldo-Fibbiana (21.30, Certaldo sussidiario). Domani: Castelnuovo-Le Cerbaie (14.30, Castelnuovo); Ferruzza-Piaggione Villanova (14.30, Massarella); Gavena-Boccaccio (14.30, Bassa). Lunedì: Gs Allende-Scalese (21.30, Baccaiano). Riposa: Computer Gross. Girone B – Stasera: Limitese-Castelfiorentino (21.30, Montelupo Graziani). Domani: La Serra-Bassa (14.30, La Serra); Stabbia-Gs Sciano (14.30, Stabbia); Cerreto Guidi-Real Isola (14.30, Lazzeretto). Lunedì: Rosselli-Casa Culturale (21.15, Ponte a Egola). Riposa: Vitolini. Serie A2, girone C – Domani: Ortimino-Young Boys (15, San Pancrazio). Lunedì: Real Pavo Furiati-Strettoio Pub (21, Maltraverso Poggibonsi); Lisera-Mastromarco (21, Buti Santa Croce); Campagnola-San Quirico (21.15, Stibbio); Ponte a Elsa-Balconevisi (21.30, Ponte a Elsa). Riposa: Sovigliana. Girone D – Stasera: Casenuove Gambassi-San Pancrazio (21.15, Gambassi). Domani: Botteghe-Massarella (14.30, Le Botteghe); Team Arcogas-Molinese (15, Vinci). Domenica: 4 Mori-Marcignana (10.30, Pozzale). Lunedì: Corniola-Vinci (21.15, Pagnana). Riposa: Valdorme. Girone E – Stasera: Martignana-Marcialla (21.15, Pozzale). Domani: Brusciana-Monterappoli (14.30, Fontanella). Lunedì: Malmantile United-Unione Valdelsa (21, Malmantile); San Casciano-Borgano (21.15, San Casciano); Pitti Shoes-Casotti (21.30, Montaione). Riposa: Spicchiese.

Si.Ci.